En Belgique, le nom de Michel Fourniret reste lié au nom de deux enfants : Elizabeth Brichet, la petite Namuroise (kidnappée et assassinée) et Marie-Ascension, qui a réussi à échapper à l’Ogre des Ardennes en sautant de sa camionnette. Sa fuite a d’ailleurs permis d’arrêter le tueur peu après.

L’affaire Fourniret a fait la Une de l‘actualité durant de longues années. Car il a fallu du temps pour le faire parler et découvrir toutes les horreurs commises avec sa femme, Monique Olivier. Le couple diabolique a tué et violé des enfants en France et en Belgique, « avec un sadisme et une méticulosité extrême ». « Quand la réalité dépasse la fiction de façon troublante », dixit Netflix.