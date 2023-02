On imprime en 3D des... organes vivants: «Comparez cela à la maçonnerie»

« Comparez cela à la maçonnerie », explique Van Hoorick. « Les cellules sont des briques, mais pour les faire tenir ensemble et donner au bâtiment sa forme, il faut du mortier. Nos bio-encres représentent ce mortier »» Il s’agit d’une sorte de gel qui permet aux cellules de survivre au processus d’impression.

L’impression 3D d’organes est une révolution prometteuse. Elle pourrait constituer une alternative aux animaux utilisés pour tester médicaments et cosmétiques. Des organes de taille microscopique, comme des mini-cerveaux, peuvent être imprimés sur une puce pour tester des médicaments contre le cancer, par exemple. Les scientifiques peuvent ainsi tester les médicaments candidats plus rapidement et à moindre coût afin d’accélérer la recherche sur le cancer, notamment.