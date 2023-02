Cinq arrêts de la Stib prendront le nom d’une femme en 2023

« La Stib, compétente dans le choix de ces noms d’arrêts de surface, se réfère à la toponymie (noms de rues, de places, etc.) de la capitale, afin que les voyageurs se repèrent plus facilement. La volonté de féminisation des arrêts de surface figure bien dans les préoccupations de la Stib pour visibiliser les personnalités féminines inspirantes et rendre notre espace public Région plus inclusif. La Stib est donc favorable à la féminisation des arrêts, chaque fois que c’est techniquement possible et que cela fait sens par rapport au repérage de ses clients sur son réseau. Malheureusement, un grand nombre de places et de rues, portant des noms masculins, sont historiquement des repères bien ancrés dans la ville et faisant partie de l’identité de certains quartiers, ce qui limite la marge de manœuvre de la Stib », ajoute Barbara Trachte.