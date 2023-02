Pendant les congés, la brasserie Peak, à Waimes, fait découvrir les coulisses de sa production

Cwarmê ou pas, la brasserie Peak, rue de Botrange à Sourbrodt, reste ouverte durant tous les congés, du 20 février au 5 mars. Les horaires sont même élargis. La brasserie sera ouverte de 11 à 20 heures du dimanche au jeudi et de 11 à 22 heures vendredi et samedi. Les vacances sont également de découvrir les coulisses de la production de la bière Peak avec l’une des nombreuses visites mises en place.

Les visites des locaux de production sont organisées à la brasserie les 21, 22, 23 et 28 février ainsi que les 1er et 2 mars. Mardi les visites ont lieu à 14 heures (en anglais) et 15 heures (en français). Les mercredi et jeudi les visites ont lieu à 14 et 16 heures (en néerlandais) ainsi qu’à 15 heures (en français). Les visites coûtent 10 € par personne et comprennent deux Peak au choix ainsi qu’un verre souvenir.