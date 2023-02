«Sylvia»: la poétesse reprend vie au Théâtre National dans un biopic musical

Lire aussi «Kung Fu»: une pièce de théâtre sur Emilie Guillaume, la Mulan bruxelloise

« Je suis horrifiée de rejoindre l’expression du rêve américain dans mon désir d’avoir une maison et des enfants. Je serai sans nul doute une épouse et une mère vagabonde, et dépourvue de sens pratique, une sorte d’exilée. C’est ironique, mon rêve à moi n’est pas le rêve américain : c’est d’écrire des histoires de femmes drôles et tendres. Mais je dois aussi être drôle et tendre, et non pas une femme désespérée, comme ma mère », écrit Sylvia Plath le 9 août 1962.