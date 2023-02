Philippe Bormans, CEO de l’Union: «Un nouveau stade garantirait l’avenir du club»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Philippe Bormans, vous avez fait une offre de 3,5 millions d’euros pour acquérir des terrains au Bempt. Certains, à Forest, estiment que ce montant n’est pas suffisant. L’Union serait-elle disposée à augmenter son offre ?

On a fait une estimation avec des experts qui nous disent que c’est le prix. Si la commune de Forest a des éléments qui prouvent que la valeur du terrain est plus élevée, on est évidemment à l’écoute. Mais juste dire, comme ça, que l’offre n’est pas assez haute… Nous, on a fait une offre qui correspond à la vraie valeur. Si Forest estime que cela vaut plus, qu’elle vienne avec de vrais calculs, pour voir sur quoi elle se base.

Vous attendiez-vous à ce refus ?