L’OMS déplore le «pire désastre naturel en Europe en un siècle»

Le bilan mardi en milieu de journée atteignait 35.662 morts (31.974 morts en Turquie et 3.688 en Syrie, selon les sources locales) et il va probablement encore augmenter. « Nous sommes les témoins du pire désastre naturel dans la région de l’OMS Europe en un siècle et nous sommes toujours en train d’en mesurer l’ampleur », a affirmé mardi le directeur de la branche européenne de l’OMS, Hans Kluge. « Son véritable coût n’est pas encore connu et s’en remettre et en guérir prendra du temps et des efforts phénoménaux », a-t-il souligné lors d’une conférence de presse .

Quelque 26 millions de personnes ont besoin d’assistance humanitaire en Turquie et en Syrie, a-t-il rappelé. Le déploiement médical d’urgence, avec trois avions et du matériel de soins pour 400.000 personnes, est le plus grand des 75 ans d’existence de l’OMS Europe.