La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden veut passer de 184 à 40 zones de police avant 2030 : «Nous pourrons faire plus avec le même budget»

Sur les 184 qui existent aujourd’hui – 106 en Flandre, 72 en Wallonie, 6 à Bruxelles – 40 devraient idéalement subsister d’ici 2030, soutient-elle dans une interview accordée à Knack ce mercredi. Pour la ministre du CD& V, les zones actuelles ne sont pas équipées pour faire face aux problèmes d’aujourd’hui, qui sont souvent transfrontaliers : « Il suffit de penser au trafic de drogue, à la cybercriminalité et au trafic d’êtres humains. Mais les spécialisations dans, par exemple, la violence intrafamiliale ou les délits de mœurs sont également plus évidentes à plus grande échelle. Cela nécessite une approche différente de celle du vol de bicyclette. »

Mais Madame Verlinden souligne que les commissariats et les inspecteurs de quartier restent nécessaires : « Ils sont les yeux et les oreilles sur le terrain et peuvent parfois déceler plus rapidement les signes avant-coureurs de la délinquance juvénile, de la violence domestique ou même du terrorisme. Une vieille femme à qui on a volé son sac à main doit obtenir de l’aide rapidement et près de chez elle. Même les petits commissariats dans les centres commerciaux sont une option. Ou le rapport numérique à un inspecteur. » Elle fait référence à la zone limbourgeoise Carma, où les gens peuvent déposer un rapport de police via des écrans placés à différents endroits, ce qui les met en contact avec un véritable inspecteur.

Pour Annelies Verlinden, il ne s’agit pas de faire des économies : « Grâce à l’augmentation de l’échelle et à une utilisation plus efficace des ressources, nous pourrons faire plus avec le même budget. Nous serons également en mesure de mieux protéger les données sensibles de la police dans les grands systèmes. »

La formation des inspecteurs de police doit également être réformée. La formation dure désormais un an, mais cela ne suffit plus pour acquérir toutes les compétences nécessaires, fait valoir M. Verlinden. Plus précisément, la formation d’inspecteur deviendrait un programme de deuxième cycle et la formation d’inspecteur en chef un programme de licence. Les personnes souhaitant devenir commissaires devraient suivre un programme de maîtrise. Dans un premier temps, Verlinden lance un projet pilote permettant aux écoles de police et aux établissements d’enseignement supérieur de travailler ensemble.