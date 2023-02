Les meurtriers présumés de Tarzan bientôt devant la cour d’assises d’Arlon: un procès sous haute tension

C’est la sœur d’Antoine Marchal qui, s’inquiétant de ne plus avoir de nouvelles, avait appelé la police le 9 septembre au sujet de son frère. Arrivés sur place, les policiers n’avaient pas réussi à rentrer dans le domicile et ont donc procédé à une interrogation des voisins. Les versions divergeaient quant au nombre de jours depuis lesquels ils n’avaient plus vu Antoine Marchal.

La découverte du corps de la victime plus tard dans la nuit, a créé l’émoi au sein de la famille et des habitants de Bomal. Le médecin légiste avait directement affirmé que la victime était décédée depuis plusieurs jours d’une hémorragie intracrânienne, des suites de plusieurs coups.

L’état de l’habitation laissait effectivement penser qu’une bagarre s’y était produite, et qu’elle avait dû être violente. Très vite, plusieurs noms sont ressortis de l’enquête, dont celui de la propre fille de la victime : Mélissa Sauvage.

La belle-sœur de Mélissa Sauvage, avait affirmé avoir été contactée par sa cousine par téléphone peu avant le décès de Tarzan. Mélissa lui aurait alors dit avoir appris que sa petite sœur subissait des abus de la part de leur père, et qu’elle irait tuer son père et s’y rendrait avec d’autres personnes. Quatre personnes sont alors arrêtées par la police : Mélissa et trois de ses proches Renaud, Cédric et Fabrice.

Des preuves accablantes

La jeune Liégeoise évoquera son enfance difficile avec son père qui battait sa mère, mais aussi les derniers jours de vie de son père. Elle admet avoir appris que sa sœur se faisait violer et qu’elle le revoyait depuis peu. Confrontée aux éléments de l’enquête, elle fait souvent évoluer son histoire…

C’est l’examen du contenu des GSM saisis qui va être des plus révélateurs. Les relations des quatre suspects et leurs intentions y paraissent plus claires. Les enquêteurs découvrent que les suspects se sont rendus chez la victime afin de lui faire signer un papier. Ils découvrent aussi un message très suspect de Mélissa Sauvage : « Fa et Renaud ont fait en sorte que ma sœur ne soit plus en danger ».

Vu l’avancée de l’enquête, Mélissa Sauvage est à nouveau entendue. Elle admet cette fois qu’il y a effectivement eu une bagarre le 1er septembre, mais que son père était en vie au moment où ils ont quitté les lieux. Elle dit être persuadée que son père s’est suicidé.

En janvier 2021 Renaud, alors prisonnier à la prison d’Arlon et supposé compagnon de Mélissa, passe aux confessions. Il justifie ses actes par un « coup de sang », il ne voulait pas faire de mal à Antoine Marchal.

Les premières constatations

Les expertises psychiatriques et psychologiques, révèlent que Mélissa Sauvage a un trouble de la personnalité mixte comprenant deux facettes, l’une borderline et narcissique et l’autre, antisociale tendant vers la psychopathie. Il est aussi révélé que ses présumés complices, Renaud et Fabrice, ont un comportement impulsif et une grande instabilité émotionnelle.