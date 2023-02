Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

A la base, il ne devait pas courir cet hiver, sinon sur 4 x 400 m, début mars, à l’Euro en salle à Istanbul. Mais après s’être laissé convaincre de s’aligner sur 400 m le 22 février à Madrid, Dylan Borlée a saisi l’opportunité qui lui a été offerte en dernière minute de disputer le meeting de Liévin, ce mercredi. Une bonne occasion de mieux préparer encore l’Euro des Tornados pour celui qui, l’an dernier, a connu la meilleure saison de sa carrière et entend bien poursuivre sur sa lancée.

Pourquoi avez-vous décidé d’anticiper votre rentrée ?

Mon père a été contacté par le directeur du meeting qui avait un couloir de libre dans le 400 m « A ». Il m’a dit « Tu fais ce que tu veux », mais je trouvais que c’était une super opportunité, dans une réunion de premier plan comme celle de Liévin. Et puis, je me sens en forme, les jambes sont bonnes et les entraînements se passent bien. Cela reste évidemment un quitte ou double, mais j’avais envie aussi, par ailleurs, de préparer le relais de l’Euro indoor.

Avec le Norvégien Karsten Warholm devant vous, vous allez affronter le meilleur Européen de l’année. Cela ne vous fait pas peur pour une rentrée ?