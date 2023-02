Kylian Mbappé met la pression sur ses équipiers du PSG après la défaite face au Bayern (vidéo)

« Je pense qu’il faut retenir la fin », a lancé Mbappé au micro de Canal+. « On a un désavantage, mais on a vu qu’on est capable de les mettre en difficulté. Il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé et on va aller là-bas pour gagner chez eux et se qualifier. »

L’attaquant s’est montré encore plus combatif en zone mixte, expliquant que le vestiaire n’est « pas du tout abattu » après ce revers à domicile. « On n’a perdu que 1-0, il n’y a plus de buts à l’extérieur, si on joue notre football offensif et qu’on les met en difficulté et qu’on marque une fois, c’est égalité. Après, il faut jouer avec ce qu’on a dans le pantalon pour aller remporter la qualification là-bas. Tous ensemble on va pouvoir faire quelque chose de bien si on bosse bien. »