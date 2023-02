Ligue des Champions: la boulette du PSG après la défaite face au Bayern Munich, le tweet a été supprimé...

de videos

Et comme si cela n’était pas assez pour les amateurs du PSG, le compte Twitter officiel du club de la capitale est y est allé d’un tweet pour le moins « déplacé », juste après la rencontre. On a en effet pu voir un tweet avec une photo des joueurs après le match avec le commentaire « Merci ». Forcément, ce tweet a été mal interprété et de nombreux internautes se sont offusqués : « Merci pour quoi ? La défaite ? ».