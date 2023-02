Identification du potentiel sportif : il n’est jamais trop tard pour découvrir un talent

Comme je l’ai déjà fait une fois il y a quelque temps, j’ai choisi cette semaine de donner la parole à Patrice Sintzen, responsable de la communication de l’ACFF (Association des Clubs Francophones de Football), sur un sujet qui lui tient particulièrement à coeur. Voici donc son « billet »… On parle souvent de la génération dorée des Diables Rouges mais qui sait que 50 % des joueurs belges présents à la Coupe du monde 2018 en Russie n’évoluaient pas dans un club « élite » à l’âge de 15 ans ? Ce constat permet de déterminer combien, malgré la professionnalisation des grands clubs en matière de recrutement, il est important de continuer à scruter les séries inférieures à la recherche de talents qui seraient passés à travers les mailles du filet pour plusieurs raisons : priorité aux études, maturité physique ou mentale tardive, difficultés sur le plan familial…

C’est pourquoi, outre le Pôle Elites pour U16 qui a vu le jour à Liège, l’ACFF a mis en place une formation d’identification du potentiel sportif. Par le passé, on parlait de détection du talent, mais la session qui débutera à Namur à partir du 8 mars ira bien plus loin que cela : elle donnera des clefs pour reconnaître le potentiel futur d’un joueur à travers de ce qu’il montre aujourd’hui. « C’est pour cela que nous allons voir des matches de U15 en élites et en interprovinciaux et non de U16 comme par le passé », explique Philippe Brutsaert, responsable pédagogique de cette formation qui sera donnée par Stéphane Medeiros et Frank Mandiau, deux des professeurs de l’ACFF. Cette formation de niveau 1 ouverte à tous donnera accès à un niveau 2, organisé dans le courant du deuxième semestre.