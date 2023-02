L’expérience Friends débarque à Bruxelles: voici où et quand (photos)

Après avoir rencontré un franc succès à Boston, Chicago, Atlanta, Dallas, Phoenix, Washington, Denver, Toronto, New York et après une première étape européenne à Paris qui aura attiré en seulement trois mois plus de 150 000 visiteurs, THE FRIENDS EXPERIENCE débarque à Bruxelles, le 31 mars !

Pour l’avoir testée à New York, THE FRIENDS EXPERIENCE propose une immersion complète dans l’appartement de Monica et Rachel, mais aussi chez leurs potes et voisins, Chandler et Joey. La visite commence par la célèbre fontaine du générique, dévoile certains costumes originaux, et se termine à Central Perk, où vous pourrez boire un café confortablement installé dans le mythique canapé orange de la bande.