Identification du potentiel sportif : il n’est jamais trop tard pour découvrir un talent

C’est pourquoi, outre le Pôle Elites pour U16 qui a vu le jour à Liège, l’ACFF a mis en place une formation d’identification du potentiel sportif. Par le passé, on parlait de détection du talent, mais la session qui débutera à Namur à partir du 8 mars ira bien plus loin que cela : elle donnera des clefs pour reconnaître le potentiel futur d’un joueur à travers de ce qu’il montre aujourd’hui.

« C’est pour cela que nous allons voir des matches de U15 en élites et en interprovinciaux et non de U16 comme par le passé », explique Philippe Brutsaert, responsable pédagogique de cette formation qui sera donnée par Stéphane Medeiros et Frank Mandiau, deux des professeurs de l’ACFF. Cette formation de niveau 1 ouverte à tous donnera accès à un niveau 2, organisé dans le courant du deuxième semestre.