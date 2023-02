La Cour constitutionnelle se penche sur l’accord avec l’Iran pour la libération de l’humanitaire belge Olivier Vandecasteele

Avant l’été, la Chambre des représentants a donné son feu vert à un accord avec l’Iran pour permettre un échange de prisonniers. Le traité pourrait faciliter la libération du travailleur belge des ONG Olivier Vandecasteele. L’homme de 40 ans est emprisonné depuis près d’un an en Iran, où il aurait été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet pour espionnage. En échange de sa libération, la Belgique pourrait transférer en Iran le diplomate iranien Assadolah Assadi. Il a été condamné à 20 ans de prison dans notre pays en 2021 pour son rôle dans une attaque terroriste – déjouée – à Paris.

Selon le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, l’accord avec l’Iran est en tout cas « d’une importance vitale pour Olivier Vandecasteele et sa famille », a-t-il déclaré mercredi à De Ochtend. L’équipe juridique du gouvernement a été renforcée et « mettra tout en œuvre pour défendre l’affaire et convaincre le tribunal que l’accord est nécessaire », a-t-il déclaré. « Un traité de transfert n’est pas unique, nous l’avons avec de nombreux autres pays et le défendons bec et ongles. (…) Je veux qu’il soit clair pour la famille que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir constitutionnel pour récupérer cet homme ».