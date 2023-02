Guerre en Ukraine: l’ONU demande 5,6 milliards de dollars pour l’aide humanitaire en 2023

« Près d’un an après, la guerre continue de faire des morts, des destructions et des déplacements tous les jours, et à une échelle effarante », a déclaré le chef des opérations humanitaires de l’ONU, Martin Griffiths, dans un communiqué.

« Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre les communautés les plus difficiles à atteindre, y compris celles qui sont proches de la ligne de front. La souffrance du peuple ukrainien est loin d’être terminée – il continue d’avoir besoin du soutien international », a-t-il ajouté.