Ce couple de Français avait gagné gros à l’Euromillions, mais leur rêve a vite tourné au cauchemar: ils ont été trahis par un membre… de leur famille

En 2014, un couple de Dordogne gagne une belle somme à l’Euromillions : 513.000 euros. Âgés à l’époque de 59 et 61 ans, ils demandent conseil à un membre de la famille, leur nièce et son mari, qui était directeur d’une agence bancaire.

L’appât du gain est vite monté la tête à ce couple qui décide alors de profiter de leur oncle et tante, comme le rapporte NordLittoral. Ils se sont arrangés pour que le ticket soit validé aux quatre noms, et ont récupéré la modique somme de 450.000 euros laissant quelques miettes (63.000 euros) aux vrais gagnants.

Comment sont-ils tombés dans le panneau ?

Ils avaient fait miroiter aux sexagénaires le fait de leur construire une maison. Mais la maison construite était au nom de la nièce ! Le couple était donc locataire et devait en plus payer 700 euros mensuels. « Le couple assure aux aînés que cette combine leur permet de conserver leurs « prestations sociales et allocation-chômage », l’un souffrant de cécité et l’autre d’un handicap physique », relate France Bleu.