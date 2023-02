Guerre en Ukraine: l’Open VLD préconise de «guider les mères ukrainiennes vers des emplois dans le secteur de la garde d’enfants ou du chèque service»

Il voit notamment des possibilités d’orienter les nombreuses mères ukrainiennes vers des emplois dans le domaine de la garde d’enfants ou dans le secteur des titres-services, dit-il.

Sur les quelque 32 000 réfugiés ukrainiens en Flandre, un peu plus de 7 000 sont enregistrés auprès du VDAB, indique M. Ongena, et un peu moins d’un quart d’entre eux travaillent. Aux Pays-Bas, plus de 75 % des réfugiés ukrainiens ont un emploi. « La Flandre est désespérément à la traîne », conclut le membre d’Open VLD. « Et cela alors que beaucoup de ces personnes veulent simplement travailler et que les entreprises recherchent parfois désespérément du personnel. »