Une personne retrouvée morte dans un squat à Schaerbeek: les pompiers étaient intervenus peu avant pour un incendie

L’évacuation définitive des locaux de la rue du Palais suivra mercredi. En raison de l’incendie et de l’intervention du procureur général en rapport avec le décès, tous les demandeurs d’asile sont dans les rues plus tôt, mais beaucoup ont encore laissé leurs affaires à l’intérieur.

La Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) a réagi au décès via Twitter. « C’est terrible que quelqu’un soit mort dans le squat de la rue du Palais. Mes condoléances aux proches. Je suis l’affaire de près pour connaître tous les faits. Nous sommes en contact avec les autorités bruxelloises et la police », a écrit M. de Moor.