Découvrez le programme des stages de carnaval à Thuin

En plus des activités proposées par les différents partenaires (Maison des jeunes, Hall polyvalent, CEC LaSouris QuiCrée, Alice Arts et Décors, Tennis club Thuin, VivaSport, RCTT, Yogi enfant, Arc-en-ciel Poney Club…), Thudi Fun Sports asbl propose également un stage de natation à la piscine de la Folie (rue de Thuin, 56) à Gozée. Les cours seront donnés en duo et se dérouleront entre 16h et 19h du 20 au 24 février. Le prix de participation s'élève à 85€. Les cours sont ouverts pour les enfants dès 5 ans. Infos et Inscriptions au 0491/22.66.58.

