«La reine Charlotte»: le spin-off de «Bridgerton» a sa première bande-annonce, ainsi que sa date de sortie (vidéo)

Voilà une date à bien entourer sur son calendrier. Le jeudi 4 mai prochain, à 09h01, Netflix dévoilera les épisodes de son spin-off de « La Chronique des Bridgerton », consacré à la reine Charlotte.

de videos

Lire aussi «Somebody I Used to know»: les dessous d’une comédie romantique écrite et mise en scène par un vrai couple de stars hollywodiennes

Une série qui nous emmènera dans les jeunes années de ce personnage haut en couleur, incarné par Golda Rosheuvel (et India Amartefio pour la Charlotte plus jeune). « La reine Charlotte » suivra l’arrivée de la reine au pouvoir et suivra de près son mariage avec le roi George (Corey Mylchreest), qui marque le début d’une grande histoire d’amour, mais aussi un changement radical dans la société.