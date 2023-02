Le festival Sortilèges d’Ath cherche des bénévoles pour brasser une bière à son effigie

Comme chaque année, les milliers de spectateurs qui auront fait le déplacement auront l’occasion de découvrir une programmation aussi chargée que diversifiée. « Plus de trente compagnies, venues des quatre coins de la Belgique et de l’Hexagone, présentent pas moins de cinquante représentations », détaillent les organisateurs. Des spectacles en tous genres, passant du théâtre à la musique par la danse, le cirque, etc.

Lors de l’événement, les amateurs de bière peuvent également découvrir la boisson aux couleurs de l’événement. Et c’est justement pour brasser la bière Sortilèges 2023 que le festival est actuellement à la recherche de bénévoles.