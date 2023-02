Les ressourceries donnent rendez-vous chaque samedi dans un recyparc de Wallonie picarde

Les Ressourceries "Le Carré", la Poudrière et du Sud-Hainaut vont sillonner les recyparcs d'Ipalle de mars à novembre. Les habitants pourront y déposer des objets, mobiliers, jouets ou du matériel de puériculture en bon état, pour leur offrir une seconde vie. « Les Ressourceries collectent, trient et vendent des biens de qualité à très faible prix. Elles viennent également gratuitement en aide aux personnes sinistrées ou en situations précaires. À travers leurs actions, ces organismes favorisent ainsi la réinsertion socio-professionnelle, l’économie sociale et solidaire et le commerce local », indique l’intercommunale Ipalle.

Vous avez un fauteuil, un lampadaire, un objet de décoration intérieure en bon état dont vous souhaitez vous défaire? Ne les mettez pas aux encombrants ou à la poubelle. Pour tendre vers un développement plus durable, le réflexe de la seconde main doit entrer dans les habitudes de consommation. Les personnes n’ayant plus l’utilité de certains objets du quotidien peuvent ainsi les offrir aux Ressourceries. Et grâce à ces dons, pas moins de 1.178 tonnes de biens ont été réutilisés en 2022 en Wallonie picarde et dans le Sud-Hainaut.Une tournée qui va débuter le 4 mars à Silly, 1er avril à Péruwelz, le 22 avril à Tournai 3 ou encore le 20 mais à Mouscron 1.