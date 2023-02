Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Redoublez de prudence si vous recevez un mail qui vous semble suspect de l’administration communale de Gerpinnes. Ce lundi après-midi, une annonce a été faite sur sa page Facebook. « Des mails frauduleux circulent actuellement. Le courriel suspect vient d’une adresse de l’administration communale de Gerpinnes. Soyez vigilants et supprimez ces mails. Nous rappelons que la Commune ne demande jamais par mail de mettre à jour des données via un lien non sécurisé, des mots de passe, des noms d’utilisateur ou des codes personnels », peut-on lire.