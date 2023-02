«On avait plus de chance de gagner à la loterie»: Vince et Dominika voulaient juste un enfant de plus, mais cela ne s’est pas passé comme prévu, «on est désormais 14 à la maison»

Vince Clarke et sa femme Dominika ont quitté l’Angleterre ou ils vivaient depuis 13 ans pour aller vivre en Pologne. Parents de 7 enfants, ils s’imaginaient bien en avoir un de plus. Mais la nature en a décidé autrement.

Les jumeaux, Antoinette et Ziggy, sept ans, Alexander et Charlotte, quatre ans, plus Philip 12 ans, Elliot, 10 ans et Grace, 10 mois, ont ainsi accueilli, non pas de nouveau jumeaux mais des quintuplés ! Trois filles et deux garçons, nommés Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose et Henry James.