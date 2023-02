Les réseaux mobiles affichent des résultats performants en Belgique : «Dans les trains, les résultats sont moins bons»

Cette année, pour les tests d’appels téléphoniques, les consommateurs peuvent compter sur une connexion fiable (99,6 % de probabilité de connexion) et, après la connexion, sur une communication téléphonique pratiquement ininterrompue (99,7 %), constate l’IBPT. Ces résultats restent stables par rapport aux années précédentes.

Les « drive-tests » ont été réalisés cette année par l’IBPT avec l’aide d’un consultant indépendant. Lors de ces tests, environ 11.000 kilomètres sont parcourus, ce qui représente quelque 8.000 tests d’appels téléphoniques et 65.000 tests de données par réseau mobile. Ces tests permettent en outre de comparer les réseaux entre eux et d’observer leur évolution dans le temps.

Quant aux tests de données, ils montrent également des vitesses moyennes élevées des réseaux mobiles en Belgique, avec un débit descendant moyen de 75 Mbps et un débit ascendant moyen de 23 Mbps. Il s’agit, là, d’une légère baisse par rapport aux années précédentes, relève l’IBPT. « Des vitesses de téléchargement de 80 Mbps et 26 Mbps ont été enregistrées en 2020 et 2021, ce qui indique une augmentation du trafic de données par rapport à la capacité prévue. »