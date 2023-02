Sergio Ramos s’en prend violemment à des photographes après la défaite du PSG en Ligue des champions (vidéos)

Sergio Ramos était visiblement un peu sur les nerfs après le revers du PSG contre le Bayern en Ligue des champions mardi soir. Il s’est illustré de manière peu glorieuse en après-match.

Alors qu’il se dirige vers le kop parisien pour saluer les supporters, le défenseur espagnol se fait bousculer dans son dos par des photographes qui immortalisaient Messi et Neymar. Ramos n’a pas caché son agacement en repoussant l’un d’eux d’un coup de coude et l’autre d’une manière bien plus violente.