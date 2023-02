Érotique, explosif, instructif? Que vaut «Planet Sex» le documentaire de Cara Delevingne sur le sexe? Connue pour sa fluidité sexuelle, l’ex-mannequin anglais explore le sujet en profondeur et sans tabou dans un doc en six volets. C’est un peu foutrac, mais on apprend plein de choses ! Cara Delevingne fait l’état des lieux de la sexualité d’aujourd’hui, et dans plusieurs coins du monde. - Hulu

Par Jean-Philippe Darquenne

C’est bien connu : l’amour et le sexe ne sont pas la même chose, mais c’est ce 14 février, jour de Cupidon, que le service de streaming américain Hulu a choisi pour lancer « Planet Sex with Cara Delevingne », documentaire en six parties qui fait l’état des lieux approfondi de la sexualité dans notre monde de 2023. Et, vous le comprendrez quand il arrivera sur Disney + en Belgique, Cara Delevingne était la personne la plus indiquée pour servir de guide dans cette exploration.

La jolie Anglaise, qui a 30 ans aujourd’hui, a d’abord été l’un des mannequins les plus prisés de la galaxie « fashion », avant de devenir actrice. Elle a notamment été la star féminine de « Valerian et la cité des mille planètes » (2017) de Luc Besson et joue Alice, l’artiste qui sort avec le personnage de Selena Gomez dans la saison 2 de « Only Murders in the Building ».

Justement, d’entrée de jeu, on l’entend et la voit dire : « J’adore les filles, mon Dieu ! » Et plus tard, elle précise : « Les femmes sont mon genre préféré, je couche avec des hommes, mais je ne sors pas avec eux. » Nous sommes entrés directement dans le vif du premier thème : l’orientation sexuelle, ou plutôt les orientations sexuelles, dont le nombre semble grossir un peu plus chaque jour.

« Queer » désigne tout qui n’est pas strictement hétérosexuel, et englobe donc toute une série d’orientations « LGBTQ+ », gay, lesbienne, pansexuel, asexuel, sapiosexuel, semisexuel, side (etc.) Le Dr Ronx définit clairement les principales, et Cara se demande quelle est la sienne. « Petite, parce que je me sentais différente, je pensais que j’étais anormale (…) J’avais honte, et j’avais du mal à m’accepter. » À partir de là, d’autres questions : D’où vient notre orientation sexuelle ? Qu’est-ce qui la forme ? Est-ce quelque chose de figé ou de fluide, qui change avec le temps ? Pour le Dr Gerulf Rieger, l’orientation sexuelle est génétique, on naît avec elle. « Nos parents n’ont rien fait de mal », déclare Cara, qui explique par la suite qu’elle a connu une dépression sévère et des envies de suicide au cours de l’adolescence.

Dans plusieurs coins du globe, elle nous mène ensuite à la rencontre de gens assumant pleinement leur orientation sexuelle, ainsi ces lesbiennes qui font une fête de plusieurs jours à Palm Springs (à deux heures de Los Angeles) ou ces queers colorés qui ont trouvé un refuge de rêve en la ville, et la liberté d’être eux-mêmes, à Johannesburg (Afrique du Sud). À Tokyo, elle suit dans son quotidien un moine bouddhiste attiré par les garçons. Dans son Londres natal, elle retrouve « The Darvish », artiste ultra-libre, looké d’enfer et originaire de Syrie, où l’homosexualité est toujours illégale, et à Maastricht, avec la sexologue Marieke Dewitte, elle regarde des pornos de tous les genres, avec des neurorécepteurs sur la tête. L’idée est de savoir quelle variante l’excite le plus.

Si ce n’est pas encore clair : ce documentaire ne laisse aucun tabou debout et, dans son deuxième épisode, fait une approche inédite de la sexualité féminine, toujours si mystérieuse et méconnue. Et là, il n’est pas question de contourner quoi que ce soit. Il est dit d’une part que seules 65 % des femmes hétérosexuelles atteignent l’orgasme, et que dans des pays comme le Japon ou le Liban, la sexualité leur fait encore peur. « Elles n’en parlent jamais, la gardent secrète ». « Elles sont attirantes, mais elles ne sont pas entreprenantes, actives ». Cara est d’accord quand on le lui rappelle : les femmes ont autant envie de sexe que les hommes. « Lesquels ne savent toujours pas faire jouir leur partenaire », tient-elle à ajouter.

C’est là qu’arrive cette question cruciale : comment la femme atteint-elle l’orgasme ? Pour y répondre, des spécialistes montrent forcément les recoins de son appareil génital. Pas besoin, contrairement à eux, de faire un dessin. « Le clitoris est comme un petit pénis », tranche le Dr Marieke Dewitte. On le répète : ce documentaire fait fi de tout pour aller où il doit aller. À un moment, on voit des femmes issues de ces pays « trouble fête » essayer des sextoys et autres vibromasseurs. Cara ne reste pas sur le côté. Loin de là.

Elle accepte d’être un objet d’études pour un couple de médecins prénommés Sara et Johannes, qui lui demandent d’aller dans une pièce et de se masturber. Avec ou sans sextoys, mais ils sont à portée de main. Une fois qu’elle s’est exécutée, donc juste après le climax, on lui fait une prise de sang, puis le couple lui explique qu’au moment de l’orgasme, son corps a produit sa propre version de cannabis, qui l’a fait planer (pour rester politiquement correct). Le deuxième épisode s’achemine vers sa fin avec un séminaire au cours duquel plusieurs femmes, dont Cara, sont appelées à se masturber en groupe. Eh oui ! Et ses dernières minutes sont consacrées à une soirée chaude dans un club, entre femmes uniquement. Vêtue d’une tenue SM, Cara aime ça, comme toutes les autres dont plusieurs sont mariées avec des hommes, mais s’offrent de régulières dégustations de la chair féminine.

Alors que le premier épisode était centré sur l’orientation sexuelle, le troisième, lui, a trait aux genres. Un autre sujet des plus vastes. Depuis l’enfance où elle portait des vêtements masculins et jouait aux voitures, Cara se demande aussi quelle part de fille et de garçon elle a en elle. « Ça a toujours été confus. » « Être transgenre, c’est sentir son genre différent de son sexe », dit le Dr Ronx. « Et c’est le cas de 2 % de gens dans le monde », ajouté Cara.

Mais comme pour l’orientation sexuelle, il existe des variantes. Ainsi, les gens dits non-binaires ne s’identifient ni strictement homme, ni strictement femme, mais entre les deux, OU comme un mélange des deux OU aucun des deux. » C’est le cas de Feline, qui vit à Oaxaca au Mexique, a l’apparence d’une femme, mais ne se dit ni homme ni femme. Elle fait partie des « muxes », comme on les appelle là-bas, qui organisent aussi de grands rassemblements festifs comme les homosexuelles de Palm Springs. Enfin, on croise Jin, un danseur japonais qui ne se sent ni tout à fait homme, ni tout à fait femme.

« En Occident, les genres sont trop restrictifs », résume Cara, qui fait une nouvelle expérience troublante à Barcelone. Coiffée d’un casque et face à un homme prénommé Carlos, elle entre dans une réalité virtuelle où elle échange son corps contre le sien. « Je danse d’un genre à l’autre », réalise-t-elle.

L’épisode 4 est consacré à la pornographie, qui a cent milliards d’adeptes soit beaucoup plus que tous les services de streaming réunis ! Vous découvrirez ça en temps voulu.

Nous serions de mauvaise foi en écrivant que ce « voyage » au pays de la sexualité, et dans plusieurs pays, ne parvient pas à passionner. Certes, des boulons pourraient être resserrés de-ci de-là dans le montage, mais c’est un compte-rendu très à jour de la réalité sexuelle du monde. D’où ce titre de « Planet Sex ». Ultra-naturelle et spontanée, Cara Delevingne, on le répète, est celle qu’il fallait pour ce programme qui recule bien des limites et tente de donner des réponses aux questions qu’elle se pose, comme des millions de gens. Elle est à la fois effrontée, intelligente, très pro et… vulnérable. Et puis, son chien est trop mimi. Rendez-vous bientôt avec elle « en terre encore à connaître », sur Disney +.