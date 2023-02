Vous en avez peut-être dans votre frigo: attention si vous avez récemment acheté ce produit vendu dans plusieurs points de vente en Belgique

Attention si vous avez acheté du lard maigre fumé ! Celui de la marque « Les Charcuterie Saint Martin » est retiré de la vente en raison de possible présence de listéria.

En accord avec l’AFSCA, Les Charcuteries Saint Martin retire le produit « lard maigre fumé» et le rappelle auprès des consommateurs suite à la présence possible de Listéria monocytogenes. Les Charcuteries Saint Martin demande à ses clients de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente dans lequel il a été acheté, où il leur sera remboursé.