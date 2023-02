Une dispute entre soldats belges en opération en Roumanie «atterrit» devant le tribunal de Charleroi: l’un des militaires est accusé de tentative de meurtre

Le 16 juin 2022, Cédric et Alexandre, la trentaine athlétique, sont en mission en Roumanie. Ce soir-là, une dispute éclate avec Jérémie, leur chef de peloton, parce que les deux hommes sont dans les toilettes, avec des cannettes d’alcool, alors que le bar est fermé. Pour le parquet fédéral, les deux hommes ont mal pris l’engueulade de leur supérieur et une bagarre s’en est suivie au cours de laquelle Jérémie a été étranglé par Cédric « durant 15 à 20 secondes et quasiment jusqu’à perdre connaissance ».

Pour le parquet fédéral, cette manoeuvre d’étranglement pratiquée par un soldat entraîné constitue une tentative de meurtre… Cédric a cependant une toute autre version des faits: « Jérémie s’empoignait avec Alexandre, ils étaient front contre front. Je suis intervenu pour les séparer. Jérémie s’est projeté en arrière et nous sommes tombés sur un coffre métallique. Je l’ai maintenu vigoureusement mais je n’ai pas pratiqué d’étranglement ». Alexandre confirme: « Jérémie m’a dit qu’il allait me tuer et il me tenait pas le col, on nous a séparés… »