Gros déploiement des secours à Mont-sur-Marchienne ce mardi soir: un immeuble à appartements évacué, voici pourquoi!

Pompiers, policiers et ambulanciers ont été mobilisés. - FVH

Gros déploiement de secours ce mardi soir, allée Champ de Gernevaux à Mont-sur-Marchienne. Pompiers, policiers et ambulanciers ont été dépêchés sur place. La zone de police de Charleroi nous confirme être descendue dans un immeuble à six étages ce mardi vers 20h10. « Nous avons envoyé trois équipes », précise David Quinaux, le porte-parole.

Fausse alerte !

Pompiers et policiers avaient été mobilisés car l’alarme incendie de l’immeuble s’est déclenchée. Par mesure de précaution, une cinquantaine de locataires ont dû être évacués. Mais après vérification des pompiers, il s’agissait en fait d’une fausse alerte. Aucune victime n’est à déplorer. Pompiers et policiers sont intervenus sous les ordres du lieutenant Malanion et de l’inspecteur principal Segers.