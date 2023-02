Qualité de l’air: Bruxelles active le seuil d’information et de sensibilisation

Des concentrations élevées de particules fines sont actuellement mesurées à Bruxelles. La situation météorologique n’est actuellement pas favorable à la dispersion des polluants (particules fines – PM2.5 et PM10).

Les seuils de 35 µg/m³ en PM 2.5 et 50 µg/m³ en PM10 ont été dépassés à Bruxelles, ainsi que dans les deux autres régions, ces dernières 24 heures. Bruxelles Environnement observe actuellement 38 µg/m³ de PM2.5 et 53 µg/m³ de PM10 dans la capitale. Le seuil d’information et de sensibilisation est activé. Si cette situation dure plus de deux jours, des mesures pour encourager les alternatives à la voiture et limiter son usage seront mises en place.