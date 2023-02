À peine posé, le drapeau de la Syrie mis sur l’Hôtel de Ville de Verviers a été vandalisé

Dans la nuit du 6 février, la Syrie et la Turquie ont été touchés par un puissant séisme, faisant des milliers de blessés et de morts. Pour montrer son soutien aux victimes, la Ville de Verviers a décidé d’arborer l’Hôtel de Ville des drapeaux des deux pays. Mais ce mercredi matin, la Ville s’est rendue compte que le drapeau de la Syrie a fait l’objet d’un acte de vandalisme.

Un acte que le bourgmestre f.f., Alexandre Loffet, qualifie de « pathétique ». « On a voulu montrer notre soutien, notre solidarité envers les victimes. Certains ont été émus car nous n’avions mis que le drapeau de la Turquie, mais c’était le seul que l’on avait en réserve, nous étions à la recherche d’un drapeau de la Syrie. Finalement, c’est une dame qui nous a gentiment donné son drapeau après une semaine de recherche. Il n’a duré qu’un jour. C’est vraiment dommage. » Quelqu’un a en effet réussi à découper ledit drapeau. « Je l’ai découvert ce matin, c’est un ouvrier qui me l’a montré. On va voir si l’acte a été filmé. »