L’acteur américain Alec Baldwin poursuit le tournage du film Rust malgré son procès pour tir mortel

Le tournage du film Rust reprendra au printemps après avoir été interrompu en octobre 2021 en raison d’un incident au cours duquel l’acteur avait tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins avec une arme censée ne contenir que des balles à blanc.

de videos

« Je suis reconnaissant qu’une nouvelle équipe de production brillante et dévouée, qui rejoint les anciens acteurs, s’engage à achever ce qu’Halyna et moi avons commencé », a déclaré le réalisateur Joel Souza. Son travail de production pour ce film « sera consacré à honorer l’héritage d’Halyna et à la rendre fière » et « c’est un privilège de rendre cela possible en son nom », a-t-il ajouté.