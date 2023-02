Pierre Stassart, ex-échevin de l’Instruction publique à Liège, condamné pour prise illégale d’intérêt

Mercredi matin, la cour d’Appel de Liège a confirmé la condamnation prononcée en première instance : un an de prison avec sursis total et une amende de 16.000 €.

La cour de Cassation peut encore être saisie si les avocats de l’intéressé, Mes Adrien Masset et Jean Bourtembourg, estimaient que l’arrêt de la cour d’Appel ne respectait pas le droit. « Le délai de pourvoi en Cassation est de 15 jours et il est, lui-même, suspensif », précise Me Masset.