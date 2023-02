«Il laisse sa femme, son fils et sa fille derrière lui»: en larmes, Sharon Stone annonce le décès inopiné de son frère Patrick (vidéo)

L’actrice a tenu à partager sa tristesse via les réseaux sociaux.

Ce 14 février, Sharon Stone a annoncé une bien triste nouvelle sur les réseaux sociaux. En larmes, l’actrice a révélé le décès de son petit frère, des suites d’une crise cardiaque. Patrick n’avait que 57 ans. « Il laisse sa femme Tasha derrière lui, son fils Hunter et sa fille Kaylee. Comme toutes les familles, nous vous remercions pour votre amour et votre soutien durant ces moments d’intense chagrin et apprécions vos messages de condoléances », confie Sharon Stone.

de videos

Lire aussi L’actrice Sharon Stone annonce souffrir d’un cancer: «J’ai une large tumeur fibreuse...»

En 2021, le fils de Patrick Stone, River, décédait à seulement 11 mois. Ce drame vient s’ajouter à ce dernier dans la vie de l’actrice, qui a déjà subi une fausse couche ou encore une hémorragie interne, et qui fait actuellement face à un cancer. Celle qui n’a pas eu la vie facile poursuit : « Nous avons conscience que la perte fait partie de ce que nous sommes sur Terre et nous vous remercions pour tout votre amour. Nous ne vous demandons qu’une chose, continuez à être aimants. »