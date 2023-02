La fréquentation des cinémas européens a rebondi en 2022 mais reste inférieure à la pré-pandémie du coronavirus

En cause : les restrictions liées au Covid qui ont perduré jusqu’en juin 2022 dans certains pays, le faible nombre de sorties de films et l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le rebond sur l’année a été particulièrement marqué dans des pays comme l’Autriche, la République tchèque, la Lituanie et la Slovénie, et les grands marchés comme la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni « continuent de réduire le fossé par rapport aux niveaux pré-pandémiques ». A l’inverse, la reprise est « plus lente » en Espagne ou en Italie.