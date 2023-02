Après 3 ans d’absence, les «24h vélo folklorique» de Gouy-lez-Piéton sont de retour le week-end du 1 et 2 avril 2023

Initiées en 1985, leur succès n’a cessé de croître au fil des ans. Lors des dernières éditions, plus de 5.000 personnes ont admiré et encouragé les participants qui étaient plus de 500 répartis en équipes de 6 à 15 concurrents. Au fil des années, les « 24h vélo de Gouy » sont devenues une des plus grosses festivités de la région Courcelloise.

La concrétisation des 24h vélo est le fruit du travail bénévole d’une quarantaine d’anciens et d’actuels animateurs scouts et guides. Le principe est simple : chaque équipe doit parcourir un maximum de fois un circuit fermé. Pour ce faire, les coureurs, jeunes et moins jeunes, se relaient tout au long du week-end.