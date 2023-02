La rencontre Tinder d’Émilie, Belge de 42 ans, tourne au cauchemar: «Comment j’ai pu être aussi stupide? J’ai honte…»

Elle raconte à Het Laatste Nieuws : « Face à face, nous semblions nous entendre très bien. C’était amical, mais maintenant je sais. Je doute de tout et de tout le monde. Tout ça à cause de Kathleen. »

Automne 2020. Émilie et Kathleen matchent sur Tinder, l’application de rencontre. Chat, messages, puis rendez-vous et finalement, une invitation à domicile. Jusque-là tout se passe bien. Émilie, 42 ans, ne s’imaginait pas vivre un enfer qui l’amènerait au tribunal.

Tout a débuté un mois après leur rencontre. Kathleen S. a demandé à sa nouvelle amie si elle pouvait avancer sa facture de téléphone portable car il y avait un problème avec sa carte bancaire. « 100 euros. Dès qu’elle le pourrait, elle me rembourserait. Je n’ai pas hésité une seconde. Nous étions vraiment devenues amies et nous nous disions tout. C’est aussi ce qui rend la chose si difficile. »

Un jour, l’hôpital a appelé Émilie avec de terribles nouvelles : Kathleen était tombée à vélo et était dans le coma. Comme ses parents étaient censés être morts et qu’elle n’avait pas d’autre famille, ils ont menacé de la placer dans une institution. À moins qu’Émilie ne paie la facture…

Une douloureuse de 6000 euros… Émilie B. dit qu’elle a cru à l’histoire du coma. « On m’a aussi envoyé une photo de Kathleen à l’hôpital. Elle était allongée, il y avait des machines et beaucoup de fils. Son visage n’était pas reconnaissable. Mais qui penserait qu’un ami proche inventerait un truc pareil pour t’arnaquer ? »

Après le téléphone et l’hôpital, sont venus s’ajouter des histoires de panne de voiture (14.000 euros), et d’autres méfaits. En tout, Émilie a déboursé près de 52.000 euros qu’elle ne reverra peut-être jamais.

Le déclic

Émilie a été ainsi arnaquée pendant près de 8 mois, jusqu’au jour ou une amie lui a ouvert les yeux. « Elle m’a demandé comment je pouvais continuer à croire à toutes ces histoires ? »

Émilie a donc décidé de porter plainte. Kathleen l’a jouée version « L’arnaqueur de Tinder », célèbre série basée sur une histoire vraie diffusée sur Netflix.

Elle a nié, dit que c’étaient des cadeaux. Puis elle s’est volatilisée. Elle n’a pas non plus assisté à son procès devant le tribunal pénal d’Anvers cette semaine.

« J’ai travaillé dur pour ces centimes. Ce que Kathleen m’a fait me met en colère et me déçoit. Nous étions amies. Je le pensais. »