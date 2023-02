Télévie en folie: les personnalités de RTL vous donnent rendez-vous pour chanter et faire la fête à Liège

Le samedi 8 avril, à l’occasion de deux représentations exceptionnelles, les personnalités de RTL-TVI, Bel RTL et Radio Contact seront sur la scène du Country Hall à Liège pour vivre un moment de folie avec 4.000 spectateurs.

Le but ? Rire et chanter comme des fous pour le Télévie, à 14 jours de la grande soirée de clôture du Télévie. A cette occasion, les personnalités de RTL reprendront les plus grands sketchs de Muriel Robin, Florence Foresti, Gad Elmaleh… Ils seront accompagnés sur scène de Mister Cover et de l’équipe du Good Morning de Radio Contact qui assurera la première partie avec un karaoké géant.