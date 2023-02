La très mauvaise surprise pour cette Belge en revenant à sa voiture après sa journée de travail: «Pour autant que nous le sachions, c’est la première fois que quelqu’un se plaint de ce problème»

« Il y avait déjà des panneaux d’interdiction temporaire de stationnement depuis quelques jours, le sous-panneau indiquant que le stationnement était interdit du 24/10 au 27/10. Il n’y avait pas le mot « inclus ». Donc j’ai garé ma voiture, en partant du principe que l’interdiction de stationnement ne s’applique plus », dit-elle au Nieuwsblad.

Elle a pourtant reçu une amende : « Grâce à un voisin, j’ai pu éviter que ma voiture soit remorquée, mais j’ai dû payer les 150 euros pour le service de remorquage qui a été appelé. En plus d’une amende de 58 euros pour stationnement illégal. »

Mais Els n’est pas d’accord, car il n’était pas écrit « inclus » sur le panneau. Elle a déposé une plainte. « En ce qui me concerne, cette interdiction de stationnement n’était pas juridiquement valable. « Jusqu’au 27 » n’est pas la même chose que « jusqu’au 27 inclus » ».

Au service mobilité de la ville de Hasselt, on souligne que ces panneaux sont utilisés depuis des années. « Pour autant que nous le sachions, c’est la première fois que quelqu’un se plaint de ce problème. »

« Dans le cadre d’une contestation juridique de l’amende, c’est finalement au juge de décider si cette dame était fautive ou non », explique Charlotte Van den Branden de Reeth du SPF Mobilité. Els va donc devoir contester son amende devant les tribunaux ! « Cela me coûtera à nouveau du temps et de l’argent. Si c’est une question d’interprétation, alors je trouve injuste que tout tourne à mon désavantage. »