Jimmi, le jeune Mouscronnois disparu lundi, a finalement été retrouvé à Leuze par sa famille

Plus de 24h après sa disparition, la maman et le beau-père de Jimmi étaient extrêmement inquiets. Le jeune garçon avait été vu pour la dernière fois lundi à la gare de Tournai, en après-midi, alors qu’il devait retourner dans son internat à Mouscron. Il ne s’y était jamais rendu, l’internat avait donc appelé les parents vers 19h. Inquiets, ceux-ci l’ont cherché sans arrêt ce mardi. Mais le soir venu, Jimmi n’était toujours pas rentré à la maison.

Le couple n’a pas baissé les bras, et il a bien fait ! Ce mercredi matin, Frédéric Rinchard, son beau-père, s’est rendu à Leuze-en-Hainaut après qu’une dame l’ai contacté. « Une dame l’a vu à 22h ce mardi à Leuze-en-Hainaut. Elle lui avait parlé et l’avait reconnu. J’ai pris l’initiative ce matin de me rendre sur place. J’ai bien fait ! Plus de deux heures après, je l’ai retrouvé, il descendait d’un train », explique Frédéric Rinchard.