Belle année 2022 au Bois du Cazier: près de 50.000 visiteurs sont venus au cours de l’année

L’année 2022 fut une année riche en événements au Bois du Cazier dans le cadre de son triple anniversaire : les 200 ans de la concession minière, les 20 ans d’ouverture du lieu de mémoire et les 10 ans de son inscription au Patrimoine mondial. Cet anniversaire s’est aussi traduit par le réaménagement de l’Espace 8 août 1956 équipé de supports de médiation interactifs et par l’édition de deux publications: un recueil de témoignages « Mémoires Vives » et un album BD « Pays noir ».

Sur le plan des entrées payantes, le chiffre est de 24.325 tickets vendus, soit une progression de 4% par rapport à 2021. Ces tickets se répartissent pour 58% en individuels et pour 42% en groupes. Cependant, depuis que les frontières sont rouvertes, les visiteurs individuels sont venus moins nombreux, particulièrement pendant les vacances scolaires, moins 21%. En revanche, les groupes sont revenus, plus 85% : 554 visites guidées contre 322 l’an dernier, mais 717 en 2019.

Pour les événements, il faut épingler par ordre décroissant de participants : le marché de Noël (5.000), le week-end « entre culture et nature » en juin (1.900), le festival de chant choral en juillet (950), les 15 km de Charleroi en mars (900), les commémorations du 8 août (800) et les Journées du Patrimoine en septembre (550).

Sur le plan fonctionnel, le Bois du Cazier a veillé à dynamiser la promotion électronique via les réseaux sociaux et à poursuivre les actions en termes de qualité d’accueil des visiteurs couplées à une augmentation des tarifs. Ces démarches ont permis d’améliorer les recettes pour la billetterie (+ 12%), pour les visites guidées (+ 75%), pour la cafétéria (+ 24%) et surtout pour les locations d’espaces (+ 79%). Au total, c'est une augmentation de plus d’un quart du chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière. Là, le Bois du Cazier égale presque le record de 2019. Cette augmentation du chiffre d'affaires a permis de mieux résister au contexte général difficile : inflation des prix, indexation des salaires et stagnation des subventions.

L’année 2023 continuera sur la même lancée, boostée par la gratuité des entrées pour les groupes scolaires financée par la FWB, un relooking du musée de l’Industrie - à redécouvrir - et une palette d’événements.

Dès ces prochains congés de détente : des escape games les 23 février, les 1er et 2 mars et une « journée des petites canailles » le 28 février.