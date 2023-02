Profonde tristesse au club de volley de Tchalou (Chapelle-Thuillies): son président Yvan Keuwez est décédé des suites d’un AVC

Le club de Tchalou, qui doit disputer une rencontre de Ligue dames ce mercredi soir, a confirmé l’information selon laquelle son président emblématique, Yvan Keuwez, est décédé des suites de l’AVC qui l’a terrassé ce dimanche matin.

Samedi soir encore, ce dernier se trouvait « en très bonne » forme, comme l’ont précisé d’autres membres du club, et rien ne laissait présager d’une telle nouvelle. « Samedi soir après notre victoire contre Haasrode-Leuven qui nous assure la participation aux Playoffs 2, il était encore tellement heureux. Rien ne laissait penser à un tel drame. On a préparé la salle comme d’habitude et on a parlé de l’entraînement du vendredi où c’est le seul jour qu’il n’est pas présent car il se repose. Il est aussi venu comme d’habitude faire son petit rituel en nous tapant dans la main avec le staff une heure avant le match. On a pris un verre ensemble. Il était rayonnant avec sa famille. Personne ne pouvait imaginer ce qui allait se passer », nous avait confié ce mardi l’entraîneur de l’équipe première Ugo Blairon.