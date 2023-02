Basket | Lukijan Zecevic a signé son premier contrat pro au Siprou de Charleroi: «C’est une grande fierté»

Membre de l’équipe nationale belge U18 l’été passé, Lukijan Zecevic vient encore de franchir un cap supplémentaire dans sa jeune carrière. En effet, le Stembertois a signé son premier contrat professionnel avec le Spirou de Charleroi il y a quelques jours seulement. « C’est une grande fierté, que ce soit pour moi, mais aussi pour ma famille, qui a toujours été bercée dans le sport de haut niveau. Je suis très content de moi et du travail que j’ai fourni. Maintenant, ce n’est qu’un premier pas. C’est une bonne étape, mais le plus gros du travail reste encore à venir », nous confie-t-il. « Mon objectif était de signer pro avant de finir ma rétho et j’y suis arrivé. J’ai beaucoup travaillé pour atteindre ce but et je suis heureux d’y être arrivé. Maintenant, je vais m’atteler à avoir mon CESS et après, je me concentrerai uniquement sur le basket. En tout cas pour les deux prochaines années au minimum. »

Se battre pour du temps de jeu

La saison prochaine, Lukijan Zecevic fera donc partie du noyau pro du club carolo. Quoi qu’il en soit, cette place ne lui garantit évidemment pas du temps de jeu. « En effet, il va falloir que je me batte et que je prouve que je mérite de jouer en match. Je veux d’abord faire ma place sur le banc et réussir à gratter quelques minutes par match. Cela va prendre du temps et beaucoup de boulot, mais je suis persuadé que je peux y arriver. »