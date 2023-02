La Fondation Roi Baudouin soutient une vingtaine de projets de sensibilisation au climat

Outre un soutien financier, l’organisme offre un accompagnement aux initiatives sélectionnées.

Les programmes soutenus par la Fondation Roi Baudouin visent à atteindre des adultes qui se sentent peu concernés par les actions existantes en faveur du climat. Ces initiatives ont un caractère fédérateur et sont en phase avec les modes de vie, les cadres de référence et les idéologies du public visé. Elles cherchent aussi à accroître la capacité d’action de leurs publics afin qu’ils puissent contribuer efficacement à un avenir plus respectueux du climat.