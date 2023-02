L’industrie de la Défense se plaint d’être recalée par les banques belges: «Elles refusent de coopérer ou imputent des tarifs plus élevés»

Au nom de normes éthiques, celles-ci se refusent à coopérer avec le secteur, a regretté Georges Heeren, « senior business group leader » auprès d’Agoria/BSDI.

Les banques belges se montrent réticentes à investir dans le secteur de la Défense, industrie jugée peu conforme aux critères socialement et environnementalement responsables (ESG). Pourtant, dans le cadre de sa « reconstruction » du département, le gouvernement a lancé le plan STAR (pour « Sécurité, Technologie, Ambition, Résilience) et une stratégie « Defence, Industry and Research Strategy » (DIRS) de coopération avec les entreprises belges du secteur.