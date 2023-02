À Couillet, Maëva, 4 ans et atteinte de mucoviscidose, a reçu plus de 500 cartes d’anniversaire après un appel: «Elle a eu des étoiles dans les yeux»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le facteur de Joana et Maëva n’a pas eu de répit en ce début février. Sa maman avait lancé un appel. « Maëva adore aller relever le courrier. Pour son anniversaire, qui est le 8 février, j’aimerais qu’elle reçoive de nombreuses cartes et dessins, pour qu’elle puisse se dire ‘Waouw, on a pensé à moi’ », disait-elle lorsque nous l’avions rencontrée.

Maéva a fêté ses 4 ans. - D.R.

Les deux Couilletoises n’ont pas été déçues.