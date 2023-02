Laurent est séquestré, humilié et tabassé par ses trois «copains» lors d’une fête d’anniversaire à Binche: ils écopent de 5 ans de prison

Le 25 septembre, à 6 heures du matin, Laurent se présente à la police de Binche, il porte des traces de coups au visage et il vient dénoncer les faits dont il vient d’être victime de la part de 3 individus de sa connaissance. Son récit fait froid dans le dos : les 3 hommes ont débarqué vers 2h40 du matin, bien éméchés, pour « faire la fête », une fête qui a très vite dégénéré. Laurent a reçu des claques, des coups, on lui a barbouillé du beurre sur la tête, on lui a craché dessus, on a voulu l’obliger à se mettre en slip, on lui a volé son téléphone et le contenu de son frigo, on lui a cassé sa télé et sa vaisselle, on l’a séquestré chez lui en le menaçant de l’égorger comme un cochon ou de le jeter dans le canal s’il se plaignait à la police… « Pour vivre à Binche, il faut payer 250 euros par semaine. Sans cela, tu vas te retrouver au canal » lui promettent ses visiteurs.

Les trois hommes ont été reconnus coupables de l’ensemble des faits. Le parquet avait requis 6 ans ferme pour chacun, la défense espérait des sursis probatoires, afin de les aider tous les trois à sortir de leurs problèmes d’alcool, de drogue et de violence. Le tribunal a été sensible à ces arguments et a condamné les trois prévenus à 5 ans de prison avec un sursis probatoire pour la moitié de la peine.